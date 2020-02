Allarme Coronavirus, Malago parla del rinvio della partite

Coronavirus Italia rinvio partite Malago | I casi in Lombardia di Coronavirus, si moltiplicano sempre di più. Da tre si è passati a oltre 30 in meno di un giorno. Intanto è scattato l’allarme anche nel mondo del calcio. Nella giornata di ieri sono già state rinviate 42 gare. Oggi sono arrivate le parole di Malago, presidente del Coni. Questo il comunicato riguardo i rinvii: “Il rinvio delle gare è determinato a seguito della criticità determinata dal Coronavirus, che ha colpito le zone del lodigiano e le società provenienti dallo stesso territori. Le società che hanno tesserati (dirigenti, tecnici, calciatori) provenienti dalle zone interessate possono richiedere il rinvio della gara“.

Coronavirus Lombardia, le parole di Malago

L’allarme coronavirus rischia di coinvolgere anche la Serie A. Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato di quanto stia accadendo in queste ore:

“Sono in contatto continuo con le autorità che hanno la responsabilità in questo momento. Bisogna prendere iniziative e precauzioni. Se ci sarà un’ordinanza da un sindaco, un presidente di Regione o un ministro, lo sport si deve allineare. Lo sport non può esserci se ci sono le possibilità e gli ovvi motivi. Per ora sono tutte confermate in Serie A, vediamo cosa accadrà.

Giochi di Tokyo a rischio? Al momento non ci sono indicazioni verso questo fine. I Giochi ci saranno senza problemi per ora”.