Calciomercato Roma, Pellegrini va blindato: nei prossimi giorni incontro per il rinnovo

Calciomercato Roma: Pellegrini e il nodo clausola da scogliere

Calcio Mercato Roma Pellegrini | Un 2020 molto complicato per la Roma, e soprattutto per qualche singolo, come ad esempio Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso è stato protagonista di una prima metà di campionato strepitosa, ricca di assist, gol e ottime prestazioni. Poi sono arrivate le difficoltà, ovviamente arricchite da tanti dubbi, ed in particolare di voci di mercato. Il giovane giocatore ha suscitato tantissimo interesse da parte di numerosi club europei, e la Roma sa di dover fare qualcosa per blindare il proprio gioiello. Urge un rinnovo di contratto, ma con una strategia ben precisa: rimuovere la clausola rescissoria.

I 30 milioni di euro sono una cifra infima se si parla di Pellegrini, e molte concorrente potrebbero approfittarne a giugno. Un rischio da non correre, e che potrebbe essere eliminato a partire dai prossimi giorni, quando le due parti si siederanno al tavolo per trattare. Questa la notizia riportata in mattinata da La Gazzetta dello Sport.

Pellegrini: l’oro di Roma

Il rinnovo di Pellegrini è una questione prioritaria per la Roma, ed in particolare per la nuova proprietà Friedkin, che ha identificato nel centrocampista il futuro della squadra. Ora bisogna accelerare i tempi, ma la sensazione è che presto le due parti riusciranno a trovare un accordo. C’è unione di intenti.