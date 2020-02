Calciomercato Napoli, Younes rivela: “Ci sono state trattative, ora voglio tornare utile al club”

Calciomercato Napoli, Younes annuncia: “Sì, ci sono state trattative. Ore voglio convincere l’allenatore a utilizzarmi”

Calciomercato Napoli – Younes | Il calciatore tedesco e fantasista degli azzurri, Amin Younes, è stato ad un passo dall’addio. Chiude il mercato anche in Russia, ultima spiaggia dell’ex Ajax che, a questo punto, resta agli azzurri. Un vero e proprio caso perché oltre a Lozano – praticamente mai utilizzato in quest’ultimo periodo – c’è anche lui. Il numero 34 non trova spazio e non viene neanche più convocato dal tecnico Gennaro Gattuso, che non lo trova probabilmente funzionale al suo gioco. Inoltre, gli esterni offensivi all’interno dell’organico, abbondano. E’ arrivato quest’oggi un messaggio, attraverso i propri canali social, da parte dello stesso giocatore. Younes ha fatto chiarezza, perché non ha voglia di restare ai margini. Nelle sue parole c’è spazio anche per rivelare i retroscena di mercato, che noi di Calciomercato24.com vi abbiamo raccontato giorno per giorno.

Ultime Napoli, il post di Younes sui social

Ha deciso di continuare in azzurro. Amin Younes non era affascinato dalle ipotesi russe di calciomercato e ha così deciso di continuare la sua avventura al Napoli. Ai margini delle scelte di Gattuso, vorrà dare tutto per convincere il suo allenatore a reintegrarlo tra le gerarchie. Parola dello stesso calciatore, attraverso dei post sui suoi profili social ufficiali. Ecco, di seguito, le parole del tedesco: “Sì, ci sono state trattative con altre squadre. Ci sono stati degli interessati sia dal nostro paese che dall’estero, ma non volevo cambiare solo per essere spostato e costringere il cambiamento a tutti i costi. E chiaramente i club hanno aspettative diverse, sulle quali io non posso influire. Per questo resterò al Napoli, continuerò a credere in me stesso e farò di tutto durante gli allenamenti per poter ritornare a essere un’alternativa per il mio allenatore. Grazie a tutti i fan del Napoli che ogni volta mi dimostrano quanto sia particolare questa città e le persone qui!”.