Calciomercato Napoli: Lozano scontento, Raiola in città

Calciomercato Napoli, Lozano può partire in estate

Ultimissime Calcio mercato Napoli Lozano | Non un periodo facile quello di Hirving Lozano al Napoli. L’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis alla SSC Napoli continua a restare escluso. Già nelle passate settimane, il suo agente Mino Raiola, aveva mostrato malcontento nel vedere il proprio assistito continuamente in panchina e senza mai scendere in campo. Come riportato da Si Gonfia La Rete, Raiola arriverà in settimana a Napoli per parlare direttamente con la società dopo un confronto con il calciatore. Si farà il punto della situazione in vista della prossima sessione estiva di mercato. Il calciatore messicano potrebbe già considerare conclusa dopo solo una stagione la propria avventura a Napoli e in Serie A.

Mercato Napoli, Raiola a Napoli per la situazione Lozano

Raiola, agente di Insigne, Lozano e Manolas nel Napoli, arriverà in città la prossima settimana, forse per assistere al match con il Barcellona, ma sicuramente per discutere con il club azzurro di Hirving Lozano e la sua situazione.

Scelto e voluto da Ancelotti, poi esonerato a dicembre, il messicano non rientra affatto nei piani di Gennaro Gattuso. Il calciatore non vive una situazione felice, anzi, sta soffrendo molto le continue esclusioni, visto che non è mai stato abituato a questa situazione. Raiola incontrerà il Napoli e chiedere spiegazioni, per consigliare al proprio assistito di mantenere la calma e continuare a lavorare sodo. In estate però potrebbe andar via, su di lui c’è la Premier League.