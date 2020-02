Calciomercato Napoli, Fabian nel mirino Real: osservatori a Brescia

Calciomercato Napoli: Fabian, osservatori Blancos al Rigamonti

Calcio Mercato Napoli Fabian | Una vittoria importante, e che soprattutto continua a far aumentare la fiducia di questo Napoli, al momento in zona Europa League. Gattuso è riuscito a dare un’impronta decisiva agli azzurri, ed in particolare ad alcuni singoli, praticamente rinati da quando il tecnico calabrese siede sulla panchina. Pariamo di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo che stasera è stato decisivo con un gol splendido: sinistro a giro sotto al sette, e vittoria in rimonta per 2-1. L’ex Betis è apparso ancora una volta rivitalizzato, ed è tornato ad essere una preda di mercato molto ambita.

Tante sono le squadre interessate, ma una in particolare spaventa il Napoli: il Real Madrid. Stasera al Rigamonti erano presenti degli osservatori dei Blancos, altro indizio importante in vista di giugno. Gli azzurri vorrebbero piazzare una clausola altissima di 150 milioni di euro, la squadra spagnola riflette e prepara l’assalto. Questo quanto riportato da cm.it.

Fabian Ruiz: dalla suggestione Real alla conferma Napoli

Una stagione piuttosto altalenante per Fabian Ruiz, il quale è passato dall’essere oggetto misterioso a grande scoperta di questo ultimo mese. Lo spagnolo ora è tornato a convincere, e pare che la società stia spingendo parecchio per il rinnovo. C’è però ancora un ostacolo, ecco quale.