Calciomercato Milan, Thiago Silva la suggestione: ritorno possibile

Calciomercato Milan: Thiago Silva, si insiste per il ritorno

Calcio Mercato Milan Thiago Silva | Il Milan sta vivendo un momento della stagione piuttosto delicato, e in questo periodo la squadra di Pioli sarà impegnata in diverse sfide delicate, sia in campionato che in Coppa. Mentre Pioli pensa al campo, la dirigenza nel frattempo ragiona sul mercato, ed in particolare a come si può migliorare la rosa rendendola più competitiva. Il ritorno di Ibrahimovic è stato senza dubbio il miglior affare possibile, e potrebbe essere da monito per le operazioni future. In questo senso ci sono infatti tanti indizi, che portano ad un altro ritorno parecchio gradito dalle parti di Milano.

Parliamo di Thiago Silva, attuale difensore del PSG, e giocatore che lasciò un ricordo indelebile nel cuore di tutti i tifosi rossoneri. Il brasiliano è la vera suggestione per l’estate, e a quanto pare Maldini e Boban stanno già insistendo parecchio con Leonardo. Il ds della squadra parigini vorrebbe blindare il suo capitano, ma a fine stagione lo scenario cambierà senza dubbio. Questo quanto riportato da Tuttosport.

Milan-Thiago Silva: le parole che fanno sognare

Il Milan sta sul serio lavorando per il ritorno di Thiago Silva, e negli ultimi giorni sta portando avanti tantissimi discorsi in questo senso. Intanto nelle scorse ore sono arrivate delle importanti dichiarazioni da parte dell’agente del centrale. Parole che hanno fatto sognare tutti.