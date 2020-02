Calciomercato Milan, piacciono Orsolini e De Paul | Il Milan continua a guardarsi intorno per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Il club rossonero, in caso di qualificazione nelle coppe europee, non vuole farsi trovare impreparato e già da mesi prima dell’apertura ufficiale del calciomercato sta provando a fissare gli obiettivi. Alcuni osservatori del Milan sono presenti allo Stadio Dall’Ara di Bologna per assistere a Bologna-Udinese: Rodrigo De Paul e Riccardo Orsolini gli obiettivi.

Calciomercato Milan, De Paul e Orsolini nel mirino

Stando a quanto si legge su calciomercato.com, al Renato Dall’Ara di Bologna sono presenti degli osservatori del Milan. Stanno valutando vari profili ma l’obiettivo numero uno è Rodrigo De Paul. L’argentino sta disputando un’ottima stagione con i bianconeri nonostante la posizione di classifica e nelle prossima stagione potrebbe cambiare casacca. Il Milan cerca di anticipare le numerose concorrenti che si faranno avanti in estate.

Non è l’unico nome sul taccuino degli scout rossoneri. Occhi puntati anche sui progressi di due giocatori che potrebbero fare al caso dei rossoneri: Riccardo Orsolini del Bologna e Jens Stryger Larsen.

I numeri dei due attaccanti

I due fantasisti di Bologna e Udinese stanno disputando stagioni di alto livello. Per Riccardo Orsolini, tra campionato e coppe sono arrivati 8 gol e 5 assist in 26 presenze. De Paul, invece, ha collezionato 22 presenze: ha siglato 5 gol e 2 assist tra Serie A e Coppa Italia.