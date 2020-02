Calciomercato Milan, Gazidis blinda Pioli: “E’ in pole per il futuro”

Calciomercato Milan: Gazidis sul futuro di Pioli

Calcio Mercato Milan Gazidis | La stagione continua, e sta per arrivare con ogni probabilità il momento più delicato per il Milan, adesso impegnato nel centrare la zona Europa, e ad inseguire il sogno in Coppa Italia. I rossoneri si affidano alle loro certezze, e cercano di mettere da parte tutte le voci circolate nell’ultimo periodo. In particolare quelle su Pioli, e su un suo possibile addio a giugno. Voci che hanno destabilizzato l’ambiente, e che all’ad Gazidis non sono piaciute. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

“Non si pensa a nessun nuovo allenatore, sta facendo un grandissimo lavoro, e adesso si cominciano ad intravedere i risultati. E’ in pole per il futuro, si è comportato benissimo sia professionalmente che umanamente”.

Gazidis sull’impatto di Ibra

L’arrivo di Ibrahimovic ha senza dubbio cambiato la stagione del Milan, soprattutto dal punto di vista della mentalità. Lo svedese trascina i suoi compagni in campo, e Gazidis ha detto la sua anche in merito a questo:

“Ibra ha avuto un grandissimo impatto sulla squadra, sia a livello tecnico che mentale. La squadra deve avere un mix giusto tra talento ed esperienza, mai rifiutato di prendere giocatore più esperti”