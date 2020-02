Calciomercato Milan, Calhanoglu verso il rinnovo? | Il Milan ripartirà dall’ossatura di quest’anno anche nella prossima stagione. Uno dei nomi su cui Stefano Pioli ha fatto maggior affidamento è quello di Hakan Calhanoglu che con le sue giocate sta aiutando il Milan a riprendersi posizioni in classifica di settimana in settimana. Il turco vuole rinnovare il suo contratto con i rossoneri ma la situazione è alquanto intricata.

Calciomercato Milan, Calhanoglu vuole il rinnovo

La volontà del giocatore è molto chiara: Hakan Calhanoglu vuole rinnovare con il Milan. Il suo attaccamento alla maglia è molto ben visibile. Anche nei momenti più complicati, personali e di rosa, non ha mai avuto dubbi sulla sua permanenza in rossonero. Stando a quanto riferito da calciomercato.com il suo agente presto si farà avanti con il Milan per studiare la situazione circa il futuro.

Milan, rinnovi rinviati

Questa sera tornerà regolarmente in campo dopo il problema muscolare che lo aveva tenuto fuori nell’ultima gara e agirà alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Il fantasista turco guadagna 2,5 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2021. Il Milan potrebbe rinnovare alle stesse cifre nonostante il pressing del Fair Play Finanziario e la revisione dei conti che dovrà essere compiuta a fine stagione. Ecco perché Boban, Gazidis e Maldini non hanno ancora avviato alcuna trattativa per i contratti in scadenza nel 2021.