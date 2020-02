Notizie Lazio, Leonardo vuole al PSG Milikovic Savic, Inzaghi e Marusic

Calciomercato Lazio Milinkovic Savic Inzaghi PSG | Anno straordinario della Lazio in Serie A. Il club biancoceleste è in piena lotta scudetto ed è escluso dalla ‘distrazione’ delle Coppe rispetto a Juventus e Inter. Una stagione che potrebbe concludersi con un trofeo inaspettato, ma a prescindere da tutto saranno solo applausi per Inzaghi e i suoi calciatori. Trascinato da Immobile, Luis Alberto, Milinkovic Savic, Acerbi e tanti altri, Inzaghi è finito nel mirino dei grandi club per la prossima stagione. Con un contratto in scadenza nel 2021, Lotito non ha intenzione di privarsene, ma la Juventus ci pensa già per l’estate e non è la sola. Infatti, il PSG si prepara a una vera rivoluzione la prossima stagione: via Icardi, Cavani, Di Maria e tanti altri, ma anche l’allenatore Thomas Tuchel. Intanto, Leonardo guarda con grande interesse alla Lazio e a Simone Inzaghi.

Tuchel andrà a via a fine stagione e il ds Leonardo vuole portare al PSG Simone Inzaghi, che pare sia in cima alla lista dei desideri del Psg. Con lui, come riportato da L’Equipe, Leonardo vuole portare Sergej Milinkovic-Savic e Adam Marusic. Entrambi potrebbero costare circa 115 milioni di euro dalla Lazio. Non sarà facile trattare con Lotito, ma l’intenzione del PSG per la prossima stagione sembra chiara.