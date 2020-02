Calciomercato Juventus, Semedo ancora nel mirino: occasione in estate

Calciomercato Juventus: Semedo liberato dal Barcellona

Calcio Mercato Juventus Semedo | Un mercato davvero infuocato per la Juventus, che continua ancora una volta a monitorare tutte le occasioni che si presenteranno da qui all’estate. Paratici tiene d’occhio vari profili, e tra questi anche uno nel ruolo di terzino. Sulle fasce Sarri sta avendo qualche problema per via di vari problemi fisici, ed investire su un giocatore in quel ruolo potrebbe sicuramente giovare e non poco. Ecco che nel mirino c’è anche Semedo, giovane laterale in forza al Barcellona, che già un mesetto fa era stato visionato con interesse.

Il portoghese sta vivendo una stagione piuttosto altalenante con il club blaugrana, e addirittura dalla Spagna arrivano notizie importanti in questo senso: stando a quanto riportato da Don Balon infatti, pare che si parli già di cessione certa a giugno. Chiaramente senza sconti, anzi con una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Semedo è un’occasione, la Juventus resta alla finestra.

Notizie Juventus: per Semedo si aspetta

Semedo resta un obiettivo concreto per la Juventus, che però adesso dovrà aspettare il momento giusto per andare ad affondare il colpo. Il Barcellona è intenzionato a liberarlo a fine stagione, ma ovviamente lo scenario potrebbe cambiare da qui a breve. Ecco che Paratici e i suoi dovranno studiare la giusta strategia.