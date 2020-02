Calciomercato Juventus, Rodrygo nuovo obiettivo: pronto l’affondo

Calciomercato Juventus: Rodrygo dal Real il nome nuovo

Calcio Mercato Juventus Rodrygo | Mancano diversi mesi alla prossima sessione di mercato, ma le grandi squadre cominciano già a pensare a come rinforzarsi. La Juventus sicuramente non se ne sta con le mani in mano, e monitora la situazione riguardante qualche occasione a basso prezzo. Si visionano anche tantissimi talenti, ed in particolare uno, in forza al Real Madrid. Stiamo parlando di Rodrygo, centrocampista brasiliano che nell’ultimo mese ha trovato pochissimo spazio.

Tanto talento per l’ex Santos, ed una “quasi bocciatura” di Zidane, il quale lo ha praticamente tagliato fuori dalle ultime 4 partite disputate. Ora per Rodrygo potrebbe cambiare il futuro, e la Juventus resta alla finestra attendendo il momento giusto per affondare. Dalla Spagna arrivano tante voci, e intanto qui si parla già di formule: prestito con diritto di riscatto e diritto di recompra in favore dei Blancos. Un colpo “alla Morata”. Questa la notizia riportata da cm.it.

News Juventus: sfuma un altro colpo dal Real?

Rodrygo è il nome nuovo per il mercato bianconero, ed è possibile che da qui a poco si possano intensificare i contatti tra Juventus e Real Madrid. Intanto brutte notizie arrivano su un altro obiettivo, sempre nella squadra spagnola. Questi i dettagli riportati dalla nostra redazione.