Calciomercato Juventus, De Sciglio: niente PSG, cambia il suo futuro

Calciomercato Juventus: De Sciglio non andrà al Paris Saint-Germain, ma il suo futuro è già scritto

Calciomercato Juventus – De Sciglio | Non è una buona stagione quella per Mattia De Sciglio, finito un po’ ai margini delle scelte di Maurizio Sarri. Il suo tecnico non gli concede spazio, sono praticamente solo 11 le apparizioni in campo. I diversi problemi legati agli infortuni, non hanno convinto la dirigenza bianconera che punta adesso a trovargli una sistemazione. Neanche nella sfida di oggi contro la SPAL è sceso in campo il terzino ex Milan e il suo futuro è sempre più compromesso. A fine stagione andrà via, Fabio Paratici lavorerà per sistemarlo altrove. Su di lui c’è stato il Paris Saint-Germain, club che ora sembra aver fatto passi indietro, con nuovi obiettivi per la propria corsia difensiva.

Ultime Juventus, niente PSG per De Sciglio: sarà comunque addio a fine stagione

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.it, il Paris Saint-Germain non andrà più diretto su Mattia De Sciglio. Dopo l’interesse mostrato nell’ultima sessione di mercato, sembra aver virato altrove il ds del club parigino ed ex Milan, Leonardo. Tra le idee dei transalpini, come vi abbiamo raccontato nel corso della giornata, ci sarebbe finito Marusic della Lazio assieme al blocco biancoceleste. Le ipotesi dello scambio con Lavyn Kurzawa andranno ad allontanarsi, la Juventus dovrà guardare altrove per la propria alternativa in difesa. La certezza è che De Sciglio andrà via alla fine di questa stagione.