Calciomercato Inter, Lautaro nel mirino del Chelsea: eretto il muro nerazzurro

Calciomercato Inter: Lautaro, anche il Chelsea si mette in corsa

Calcio Mercato Inter Lautaro | Continuano le voci di mercato su Lautaro Martinez, e in particolare su un interesse ormai evidente del Barcellona. I blaugrana hanno portato avanti tantissimi sondaggi, e nonostante l’altissima clausola rescissoria imposta dai nerazzurri, pare abbiano intenzione di andare avanti con le avance. L’attaccante argentino sta vivendo un momento parecchio delicato insieme a tutta la sua squadra, ed è a secco da 4 turni di campionato. La sua stagione resta strepitosa, e le sue prestazioni andranno sicuramente in netto miglioramento da qui a poco.

La fiducia dell’Inter nei suoi confronti è massima, e pertanto saranno prese altre misure di sicurezza per blindarlo. Intanto, all’orizzonte, spunta un’altra pretendente: si tratta del Chelsea, che a quanto pare si è inserita nella corsa al Toro. Marotta non si muove di un millimetro, e pensa ai 111 milioni di euro, che al momento fanno dormire sogni abbastanza tranquilli. Questo quello riportato in mattinata da Il Corriere dello Sport.

News Inter: il Barcellona resta in pole per Lautaro

Il Chelsea vuole fare sul serio per Lautaro, ma al momento il Barcellona resta in pole. La squadra spagnola corteggia l’ex Racing da tempo, e con ogni probabilità arriverà un assalto vero e proprio in estate, magari quando lo scenario sarà ulteriormente cambiato. Dalla Catalogna è arrivata inoltre una “chiamata” molto particolare.