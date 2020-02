Calciomercato Inter, Icardi può tornare: PSG infuriato, niente riscatto

Calciomercato Inter: Icardi, possibile ritorno in nerazzurro

Calcio Mercato Inter Icardi | L’Inter pensa al mercato, e spera soprattutto di poter accumulare un bel gruzzoletto per andare poi ad investire in estate. I nerazzurri però potrebbero apprendere a breve una brutta notizia, riguardante nello specifico Mauro Icardi. L’argentino ha avuto un grande impatto con la maglia del PSG, ma pare che i suoi ultimi comportamenti non siano andati per nulla a genio del club parigino. La recente festa fino a tarda notte ha fatto infuriare la dirigenza, che adesso riflette sul riscatto.

Tuchel lo ha escluso dal match di Champions League, e ora anche l’Inter ha paura. Paura di non poter avere quel tesoretto di 70 milioni di euro tanto sperato, e soprattutto di ritrovarsi di nuovo Icardi in rosa. L’attaccante non rientra e non rientrerà mai nei piani di Conte, ora la palla passa ancora una volta al PSG. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Icardi: futuro tra PSG, Inter e Juventus

Il futuro di Icardi è tuttora molto incerto, e se prima c’erano tante possibilità per il riscatto PSG, adesso le probabilità sono scese drasticamente. Il ritorno all’Inter è un’ipotesi reale, ma chiaramente la sua permanenza è da escludere. Ecco che subentra la Juventus, che non ha mai smesso di seguirlo. I bianconeri in questi ultimi giorni si sono avvicinati parecchio.