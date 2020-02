Bologna-Udinese: risultato, sintesi e gol

Bologna-Udinese: il risultato della gara di oggi. Parte male il Bologna che paga le tante assenze in campo e non riesce a far male all’Udiense. La squadra friulana è solida e non concede occasioni ai padroni di casa provando a far male in contropiede. Al 30 De Paul calcia benissimo un calcio di punizione sulla trequarti, sul pallone stacca Okaka che trova la rete di testa che da il vantaggio agli ospiti.

Nella ripresa prova a scuotersi il Bologna ma la squadra allenata da Gotti fa ostruzione e non concede spazio. Il Bologna si muove bene ma i suoi tentativi sono sterili e non impensieriscono musso. Al 60′ la miglior occasione è per Orsolini che calci al volo provando a sorprendere Musso sul suo palo ma il tiro viene deviato dal portiere argentino in angolo. Al 75′ ghiotta occasione per Okaka che serve Lasagna. L’attaccante friulano non riesce a deviare per la chiusura di Danilo. All’82 grandissima occasione per Orosolini che la piazza con il sinistro ma il pallone accarezza il palo della porta di Musso.