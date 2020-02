Bologna-Udinese, le parole di Gotti | Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha analizzato il pari maturato al Dall’Ara tra Bologna e Udinese.

Bologna-Udinese, Gotti insoddisfatto

Il tecnico dell’Udinese, ha analizzato il pari contro il Bologna ai microfoni di Sky Sport.

“Arrivati fino al 90′ dispiace poi prendere gol. Il secondo tempo non mi è piaciuto. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio. Non credevo di poter subire questo finale. Ho cercato di mettere in campo calciatori in grado di gestire palla nei momenti complicati”.

Si poteva chiudere la partita? “Dipende dal tipo di partita che affronti. Fofana è in campo sempre, Lasagna pure. Però continuavamo a correre dietro gli avversari e volevo che tenessimo più la palla, poi non ci siamo riusciti. Eravamo arrivati fino alla fine ma non abbaiamo tenuto e questo cambia tutto“.

De Paul? “Fa la differenza. Tanto che nonostante una stanchezza generale, ho ritenuto opportuno tenerlo in campo e schierarlo da attaccante“.