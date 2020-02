Bologna-Udinese, l’analisi di De Leo | Il Bologna è riuscito a pareggiare al 92′ una partita che sembrava ormai persa contro l’Udinese grazie ad un gol di Rodrigo Palacio. Il vice allenatore del Bologna, Emilio De Leo, al termine del match contro l’Udinese ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport.

Bologna, De Leo a Sky Sport

“Il mister ci ha insegnato una mentalità vincente: non guardiamo mai alle difficoltà ma trovare delle opportunità dentro le difficoltà. Loro hanno trovato gol in una delle rare volte in cui si sono affacciati nella nostra metà campo. Purtroppo non aver trovato il pareggio prima ci ha costretto a questo risultato”.

Avete creato tanti spazi, cercavate questo gioco? “Volevamo togliere riferimento ai loro difensori centrali perché erano stati bravi a toglierci spazi tra le linee. La dislocazione che abbiamo messo in atto nel secondo tempo gli ha tolto delle certezze e ci ha permesso di trovare il pareggio“.

Altro gol subìto, diventa complicato così: “Non posso negare che siamo rammaricati per aver subìto gol. Con tanta lucidità cerco di visualizzare gli errori e nel secondo tempo credo che davvero non abbiamo mai rischiato se non in una sola occasione. Quella di oggi è una lezione e impareremo. Stiamo cercando e trovando gli equilibri“.