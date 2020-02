Bologna-Udinese, Bigon: “Siamo in estrema difficoltà ma abbiamo fiducia nei nostri”

Bologna-Udinese, Bigon presenta la gara del Dall’Ara | Il sabato di Serie A si apre alle 15 al Dall’Ara di Bologna con l’incontro tra Bologna e Udinese. La squadra di Sinisa Mihajlovic si presenta alla sfida di oggi con 10 calciatori indisponibili, per infortuni e squalifiche.

Bologna-Udinese, le parole di Bigon

Il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Non era mai capitata una situazione così difficile a livello numerico. Credo sia una cosa quasi unica nel calcio. In panchina abbiamo solo calciatori Primavera e anche se sono forti e crediamo in loro, sappiamo che non possono dare una mano fattiva. L’hanno spiegato bene in conferenza De Leo e Poli: abbiamo grande fiducia nei nostri 11 e siamo pronti ad affontare l’Udinese”