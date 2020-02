Tweet on Twitter

Ascoli-Cremonese rinviata, la gara di Serie B non si è giocata per allarme coronavirus

Ascoli-Cremonese rinviata, la decisione non è piaciuta alle società. I due club sono arrivati allo stadio dove hanno ricevuto l’annuncio, la partita non si sarebbe giocata per l’allarme coronavirus a Cremona.

E così, dopo la decisione, è arrivata la reazione da parte delle due società. Il primo a parlare è stato Paolo Armenia, direttore generale della Cremonese, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a cuoregrigiorosso.com proprio relativo al rinvio della partita di Ascoli:

“Quando la squadra è arrivata allo stadio ci è stato comunicato che la partita non si sarebbe giocata. Siamo rimasti allibiti e sbalorditi, prima della gara nessuno ci aveva parlato di questa ipotesi per la quale non abbiamo ricevuto nessun preavviso. Se la motivazione del rinvio fosse il caso di coronavirus riscontrato a Cremona, saremmo alla follia pura.

Siamo qui da ieri sera e siamo stati a Villa Picena quindi, senza offesa, anche l’albergo dovrebbe essere chiuso seguendo questa logica. La squadra è arrivata in treno fino al campo e alla sede del ritiro, se ce lo avessero comunicato almeno stavamo a casa”.

