Napoli, Ancelotti sulla gara con il Barcellona | Carlo Ancelotti non ha dimenticato Napoli nonostante l’ottimo momento sulla panchina dell’Everton. L’allenatore dei Toffees si è detto felice per la ripresa del Napoli e ha parlato di una gara non scontata contro il Barcellona in Champions League.

Napoli-Barcellona, Ancelotti sicuro degli azzurri

Intercettato dai microfoni di Radio Deejay, Carlo Ancelotti ha parlato del Napoli, degli impegni della sua ex squadra e dell’andamento della Serie A.

“Seguo gli azzurri e li seguirò sempre, sta facendo bene e sono felice che Fabiàn abbia ritrovato la sua miglior condizione. La partita con il Barcellona è meno prevedibile di quanto sembri”.

Sarri? “Ho ascoltato le sue parole. Alcuni giocatori sono determinanti e vanno messi in campo a prescindere dalla condizione. Nel calcio va bene tutto, non esiste un solo sistema vincente: bisogna lavorare in base alle caratteristiche dei calciatori a disposizione“.

Ancelotti su Erikesn e il Milan

Carlo Ancelotti si è espresso anche sull’arrivo di Christian Eriksen in Serie A. Il danese ha innalzato il valore del campionato italiano e Ancelotti lo ha inserito nella sua lista di calciatori simili ad Andrea Pirlo.

“Può giocare come esterno o basso: è un centrocampista completo. Lo vedo vicino a Pirlo, magari davanti alla difesa”.

Milan? “Per fare grande una squadra serve programmazione. Il momento è particolare e difficile ma ci sono grandi segnali di ripresa“.