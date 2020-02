SPAL-Juventus, è polemica tra i tifosi bianconeri al Mazza

La Curva Ovest del Mazza di Ferrara ha emesso un comunicato nel quale “avvisa” i tifosi della Juventus che hanno intenzione di assistere alla partita contro la SPAL, di abbigliarsi in un certo modo.

Spal-Juventus, scoppia la polemica

Gli ultras spallini si schierano apertamente contro i tifosi bianconeri presenti domani pomeriggio allo stadio per Spal-Juve: “Sabato lo stadio un Paolo Mazza sarà gremito, quindi non nascondiamoci dietro un dito, ci saranno anche molti occasionali che non sosterranno la squadra di casa. A queste persone chiediamo di essere intelligenti, rispettose e ricordare che lo stadio di Ferrara è casa nostra e merita rispetto. Per cui non vogliamo vedere né sciarpe, né abbigliamento, né alcun tipo di segno o gadget riconducibile ai colori bianconeri. Quando entrate in casa d’altri, rispettatene le regole“.

Chiaramente non la nota degli ultras spallini non è rivolta a chi andrà ad occupare il settore ospiti, anche se restano le polemiche per quello che è un atteggiamento comunque aggressivo verso i tifosi di altre squadre, impossibilitati nell’indossare i colori preferiti pur non stando in curva.