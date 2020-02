PSG, festa folle dopo la sconfitta: coinvolti Icardi, Di Maria, Cavani e Neymar

PSG, festa folle dopo la sconfitta per Icardi e non solo

Ultime PSG | Icardi nella bufera, ma non solo. Il riscatto sembra sempre più lontano. Dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund in Champions League, i calciatori sono stati pizzicati ad una festa. Non solo Neymar, che ad inizio mese aveva fatto infuriare Tuchel.

Ora anche un’altra festa sta scuotendo l’ambiente parigino: coinvolti i sudamericani Icardi, Di Maria e Cavani. Tutti insieme fino a notte fonda, a danzare a torso nudo tra birre e musica latina.

Il tutto solo due giorni dopo la disfatta Champions con il Borussia Dortmund (2-1) e l’inevitabile strascico di critiche di media e tifosi.

Ultime PSG: tifosi infuriati

I video, emersi stamane dai social di giocatori e invitati, sono destinati ad alimentare nuove polemiche in casa Psg. Già ai primi del mese Tuchel si era lamentato per il comportamento di Neymar, 48 ore prima di una partita di campionato:

“Non diamo l’immagine di una società seria”.

Così la Gazzetta dello Sport racconta le polemiche per la mega festa organizzata in onore dei compleanni di Cavani, Di Maria e Icardi avrebbe fatto infuriare anche la dirigenza. Il riscatto dell’attaccante ex Inter sembra ormai sempre più lontano e la Juventus è ora in agguato per riportarlo in Italia.