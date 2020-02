Notizie Milan, Braida pronto a tornare

Ultime Milan, clamorosa ipotesi: Braida di nuovo dirigente. Come riportato da Tuttosport, il sesto posto e la qualificazione diretta all’Europa League potrebbero aiutare Stefano Pioli ad aumentare le proprie chance di restare in panchina fino al 30 giugno 2021, data che il suo contratto gli garantirebbe, almeno sulla carta. I risultati della squadra e le mosse fuori dal campo, però, potrebbero mutare il quadro.

L’ad Ivan Gazidis e i responsabili dell’area sportiva Paolo Maldini e Zvonimir Boban sono ormai in disccussione. Non è un segreto che nel Milan di oggi vivano due anime.

Per questa ragione in estate potrebbe arrivare una rivoluzione morbida come nel 2019 (fuori Leonardo, dentro Boban con Maldini promosso all’area tecnica) o più pesante come nelle stagioni precedenti.

Come riportato da Tuttisport il nuovo nome potrebbe essere quello di Ariedo Braida che dopo l’esperienza al Barcellona sarebbe sul punto di tornare in rossonero.

Non è ancora chiaro il ruolo che Braida andrebbe a ricoprire nel nuovo Milan, anche perché, molto, dipenderà da chi sarà al comando del club a giugno. Le quotazioni di Gazidis sono in ascesa.

Il dirigente anglo-sudafricano gode della stima e della fiducia di Gordon Singer, volto “rossonero” del fondo Elliott. L’ad a meno di clamorose sorprese resterà al suo posto.

In calo, invece, quelle di Maldini. In mezzo resta Boban, legato a Elliott e importante per i suoi contatti con gli ambienti politici di Fifa e Uefa. Braida non avrebbe problemi a collocarsi nel in seconda linea pronto a dare una mano sul mercato grazie alla sua grande esperienza.

Se invece a fine stagione dovesse consumarsi la separazione da Maldini, nulla vieta di pensare che Braida possa affiancare Boban nella guida dell’area tecnica.

Ultime Milan: chi in panchina?

Il futuro della dirigenza è diretta conseguenza di quello del tecnico. Non c’è dubbio che Pioli sia un nome caldeggiato da Maldini e Boban e che abbia convinto in questi mesi anche Gazidis. Ma i risultati faranno il resto. Per l’ad il profilo individuato per l’ennesima ripartenza rossonera è quello del tedesco Ralf Rangnick (“Bild” ed “Equipe” hanno già parlato di accordi raggiunti) che avrebbe anche poteri nell’area tecnica.