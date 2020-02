Notizie Lazio, infortunio Lulic: oggi nuovi controlli

Ultime Lazio | Lulic oggi nuovi controlli dopo l’infortunio. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista dopo 10 giorni dall’intervento chirurgico alla caviglia sinistra, si recherà nella clinica Paideia per effettuare il primo controllo. Il bosniaco è stato sottoposto lo scorso 12 febbraio ad un intervento in artroscopia, al termine del quale non sono stati comunicati i tempi di recupero.

L’ipotesi iniziale, un mese di stop, si scontra con la speranza della Lazio di riavere il capitano nel momento topico della stagione.

Il club si augura che il proprio capitano possa accorciare i tempi e tornare a disposizione di Inzaghi. Anche perché, senza di lui, il tecnico non sta trovando equlibrio.

Essendo il sostituto naturale un giocatore offensivo come Jony, a destra l’allenatore fatica a confermare Lazzari e sta impiegando un laterale meno di spinta come Marusic.

In questo modo la Lazio ha riunciato alla spinta e alla capacità di ribaltare l’azione del laterale di Valdagno. Il problema si riproporrà anche domenica con il Genoa.

Ultime Lazio: di mezzo anche la Nazionale

Il recupero di Lulic diventa quindi fondamentale. Il problema è che il capitano biancoceleste, tornato in nazionale a fine gennaio dopo due anni, il 26 marzo disputerà la semifinale d’andata del playoff per accedere l’Europeo contro l’Irlanda del Nord. Un appuntamento storico per la Bosnia che il calciatore non intende saltare e che potrebbe rivelarsi un problema per la Lazio.