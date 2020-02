Notizie Juventus, quante assenze con la SPAL! I convocati di Sarri

La Juventus deve invertire il trend in trasferta dopo le sconfitte contro Napoli e Verona: obiettivo vittoria contro la Spal, ma non sarà facile viste gli infortuni che stanno falcidiando la squadra di Sarri.

Ultime Juventus, out Higuain e Pjanic

Fondamentale per prepararsi nel migliore dei modi verso la sfida di Lione, con in palio la gara d’andata degli ottavi dell’Europa che conta. Pensiero, per ora, non così immiminente. Detto ciò, il tecnico juventino recupera Federico Berardeschi , convocato per il match del Mazza ma non potrà contare su Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain.

IN AGGIORNAMENTO