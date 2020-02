Notizie Inter, ancora Wanda Nara: “Procuratore? Se serve farò il patentino, studiavo legge”

Ultime Inter | Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ad Oggi:

“I presidenti delle squadre mi conoscono da cinque anni e sanno che sono una donna dello spettacolo. Sono una modella fin da bambina e sono famosa in Argentina. ho abbandonato il mio paese per seguire Mauro in Italia mentre ero all’apice del successo.

Nel 2020 le persone non dovrebbero giudicare per come si veste una donna. Io non ho mai avuto problemi perché quando lavoro per mio marito mi presento diversamente e sono preparata. Mi aggiorno e da quando sono giovanissima mi occupo da sola dei mie contratti di lavoro, non ho mai avuto un manager. Faccio la procuratrice seriamente anche per me stessa.

Il patentino Fifa? Non ce l’ho, finora non mi è servito. Però ho studiato i contratti dei calciatori e in argentina studiavo anche legge. Da anni sono nell’ambiente del calcio, conosco i regolamenti, i contratti e non perdo una gara. Se servirà farò anche il patentino”.

Ultime Inter, parla ancora Wanda Nara

Il rapporto tra Wanda e Mauro come procuratore: