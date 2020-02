Milan: Ibrahimovic furioso con Paquetà negli spogliatoi, il motivo

Notizie Milan: Ibrahimovic furioso con Paquetà

Ultime Milan, Ibra se la prende con Paquetà. Come riportato da Tuttosport, durante la gara contro il Torino, l’atteggiamento del brasiliano in campo non è piaciuto a nessuno.

Pioli aveva schierato il calciatore da trequartista dietro la prima punta. Un ruolo nel quale ha fatto molto bene con la maglia del Flamengo e che in Italia aveva ricoperto solo una volta, ovvero in Milan-Udinese dello scorso campionato.

Nonostante questo Paquetà ha fallito spesso la misura dell’ultimo passaggio, questa avrebbe potuto mettere i compagni, soprattutto Ibra, davanti la porta. Per questo contro la Fiorentina potrebbe non giocare.

Questi errori non sono passati inosservati a Zlatan Ibrahimovic, che durante il primo tempo ha fulminato con lo sguardo il giovane compagno.

Ma la cosa non sarebbe finita in campo perchè Ibra avrebbe ripreso il calciatore anche nel post partita, tra le sacre mura dello spogliatoio. Qui sarebbe nato un confronto, durato pochi secondi.

Ultime milan: Ibra furioso?

Zlatan avrebbe fatto notare al brasiliano la differenza di rendimento tra l’allenamento ed il campo.

Paquetà ha prima incassato il colpo, ma poi in un secondo momento avrebbe risposto a Ibra. Tale atteggiamento non sarebbe piaciuto all’attaccante che avrebbe replicato nuovamente ponendo fine alla discussione. Ecco spiegato, seppur in parte, il perché Zlatan sia uscito accigliato nel dopo partita senza fermarsi come sempre a scherzare con giornalisti e fan.