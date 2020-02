Mercato Juventus, il presidente del Lione: “Spero che Aouar vada alla Juve”

Ultime Juventus | Jean-Michel Aulas, 70 anni e presidente del Lione dal 1987, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport:

«Avevo Pjanic, potevo prendere Ronaldo, ad un torneo giovanile in Portogallo incrociammo Cristiano Ronaldo. Aveva 15-16 anni ed era già fortissimo. Provai a comprarlo dallo Sporting, ma purtroppo non ci riuscii. Resta la soddisfazione di averlo notato subito».

Maurizio Sarri ?

«Lo metto al livello di Guardiola, Klopp, dei migliori. Al Chelsea, in un contesto complicato, ha fatto benissimo. Ma io stimo Sarri dai tempi di Empoli: volevo portarlo al Lione prima del passaggio al NApoli. Non parlai direttamente con lui, ma con un agente. Alla Juve può vincere tutto e sarebbe una bella storia visto che è partito dai dilettanti».

Agnelli ?

«Abbiamo un bel rapporto. Andrea è intelligente, ambizioso, pragmatico ma sa fare anche il politico. Non a caso la Juventus è il club più strutturato che c’è in Europa».

Pjanic?

«Averlo di nuovo con noi sarebbe fantastico. Un sogno, appunto. Vederlo al Psg sarebbe difficile tosta perchè per me è come un figlio, ora invece mi godo Houssem Aouar».

Aouar?

«Con Agnelli non ne ho mai parlato, ma so che ci sono stati dei contatti tra i nostri dirigenti. Mi piacerebbe vedere Aouar alla Juventus in futuro ma bisogna vedere se sarà anche la sua ambzione. Perché se Aouar avrà questa ambizione, non può sbagliare in queste due partite».

Ndombele?

«Il Tottenham voleva Ndombele a tutti i costi e hanno offerto di più. Il calciatore preferiva la Premier».