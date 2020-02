Ultime Juve, la conferenza di Sarri

SPAL-Juventus, Sarri in conferenza | Dopo essere tornati alla vittoria contro il Brescia, in un periodo grigio, la Juventus torna in campo. Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha presentato la partita contro la squadra di Ferrara in conferenza stampa.

“Giorgio Chiellini sta piuttosto bene. Non so se giocherà dall’inizio o maggior tempo nella ripresa rispetto l’ultima partita. Parlerò con lui. Gli manca l’ultimo passo e lo deve fare in campo non in allenamento. Non so se giocherà Buffon. Ora pensiamo solo alla prossima partita e alla SPAL, poi penseremo da domenica al Lione e alla Champions. La filosofia calcistica del mio gioco resta sempre la stessa. Ci sono giocatori individualisti e che fanno la differenza, non vanno toccati.

Sono molto contento del rendimento di Cuadrado a prescindere dal ruolo che può fare. Sarebbe presuntuoso prendere meriti, è un calciatore forte. Khedira è più indietro rispetto a Chiellini, bisognerà capire se lo portiamo con noi o è meglio che questi due giorni lavori tanto qui per ritornare il prima possibile al pieno della forma.

Bernardeschi sta bene, ha fatto un periodo di inattività ma è con il gruppo da 3-4 giorni. Non ha i 90′ nelle gambe ma può giocare. Per necessità della rosa è stato buttato un po’ in tanti ruoli. Si è messo in grande disposizione e con l’assenza di Costa può essere utile in quel ruolo.

Pjanic sta bene, meglio di Higuain che ha un problema alla schiena. Valuteremo. Sacchissmo e Sarrismo non esistono. Noi pensiamo ad attaccare sempre partita dopo partita. Non sarà semplice con la SPAL. Il modulo non ci cambia molto, vedremo domani in base ai calciatori a disposizione quale sarà la formazione migliore”.