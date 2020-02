Fiorentina-Milan, le probabili formazioni di Fantacalcio.it

Fiorentina-Milan, queste le probabili formazioni di Fantacalcio.it. La squadra rossonera scende in campo a Firenze per continuare la rincorsa in un posto in Europa.

La squadra viola scenderà in campo in formazione tipo considerata l’assenza di Rubery. Le chiavi del centrocampo viola che verranno riconsegnate a Pulgar, complice la squalifica di Badelj. A centrocampo conferma per Duncan diventata ormai un titolare, a discapito di Benassi. In difesa Caceres affiancherà Pezzella e Milenkovic. Come prima punta Iachini conferma ancora Vlahovic che dovrebbe nuovamente essere preferito inizialmente a Cutrone per far coppia con Chiesa.

Buone notizie per Calhanoglu, tornato da giovedì in gruppo ed arruolabile per Firenze. Il turco si candida per un posto sulla trequarti ma occhio anche alla concorrenza di Lucas Paquetà. Fermo Kjaer, evidenziata una lieve lesione muscolare che lo costringerà a saltare la sfida del Franchi. Mister Pioli ha recuperato anche Musacchio. L’argentino, se al meglio, sarebbe preferito al giovanissimo Gabbia. Arruolabile Conti per la fascia destra, Calabria potrebbe finire in panchina.

Notizie Milan: così in campo i rossoneri

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Duncan, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

Indisponibili: Ribery, Kouame, Badelj (squalificato)

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Rebic. All. Pioli

Indisponibili: Duarte, Krunic, Biglia, Calhanoglu, Kjaer