Calciomercato Roma, Higuain nel mirino | Con ogni probabilità la Roma ripartirà da un nuovo attaccante dopo aver trattenuto a fatica Edin Dzeko lo scorso anno. La stagione attuale dei giallorossi non sta convincendo la dirigenza che potrebbe puntare qualche nome importante del calcio italiano per ripartire. Ecco che spunta quello di Gonzalo Higuain, già fortemente seguito nella scorsa estate.

Calciomercato Roma, Higuain è un obiettivo

Dalla Spagna arrivano interessanti novità che riguardano l’ex attaccante del Napoli. Higuain ha il contratto in scadenza nel 2021 con la Juventus che finora non ha mai avanzato una proposta di rinnovo. E forse non lo farà. Sulle tracce dell’argentino, secondo quanto riferito dal portale Todo Fichajes, sarebbe pronta a tornare la Roma, corteggiato la scorsa estate quando Dzeko sembrava dovesse lasciare la capitale. L’unico problema è legato allo stipendio: Higuain percepisce 7,5 milioni annui alla Juventus e un eventuale passaggio alla Roma comporterebbe un drastico ridimensionamento.

I numeri stagionali di Gonzalo Higuain

Il Pipita ha collezionato 34 presenze in stagione, tra Serie A e coppe e il bottino è alquanto scarno: ha segnato solo 8 gol in 2050 minuti, uno ogni 256’ ma ha fornito lo stesso numero di assist ai compagni, sintomo di grande disponibilità. Numeri non troppo esaltanti per sé e per la Juventus, per questo la soluzione migliore potrebbe essere l’addio.