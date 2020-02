Calciomercato Napoli: Younes può ancora finire in Russia

Ultimissime calcio Napoli Younes | Amin Younes, attaccante del Napoli, resta in azzurro. Niente cessione per il calciatore che il Napoli e Giuntoli hanno provato a piazzare in tutti i modi nei mesi scorsi. Rifiutata qualsiasi destinazione: Sampdoria, Genoa e Torino in Serie A. Chiuso il mercato di gennaio europeo, il Napoli sperava di riuscirlo a vendere in Russia, dove il calciomercato in entrata chiude oggi 21 febbraio. Nulla da fare. Il calciatore tedesco ha preferito restare al Napoli fino a fine stagione, nonostante resta quasi sempre ai margini e tra gli esclusi. Troppi i calciatori in attacco e nullo il minutaggio del calciatore sia con Ancelotti che con Gattuso.

Ultime Napoli: Younes può finire fuori lista

Come riportato da Rai Sport a CalcioNapoli24, Amin Younes ha rifiutato il trasferimento al Krasnodar, club russo che aveva messo gli occhi su di lui. Nulla da fare dunque, Younes resta in azzurro almeno fino al termine della stagione. Il mercato russo chiuderà oggi e non sarà più possibile il trasferimento. Il calciatore verso fine mercato in Italia avrebbe preferito il Torino, ma l’accordo poi non si è raggiunto. Younes è in scadenza con il Napoli nel 2023, ma la prossima sessione di mercato estiva è inevitabile una sua cessione. Amin spera di poter approdare in Bundesliga e stare più vicino casa.