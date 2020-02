Calciomercato Napoli, Belotti in pole position | Il Napoli dovrà fare i conti con una profonda rifondazione nella prossima stagione. Dalla difesa all’attacco potrebbe dover salutare molti senatori che sono in scadenza di contratto o hanno deciso di cambiare aria per provare nuove esperienze. Da Koulibaly a Callejon, passando per Allan e Mertens: possibili addii che porterebbero il Napoli a guardarsi intorno in fase di calciomercato.

Calciomercato Napoli, idea Belotti dal Torino: Cairo risponde

Chiusi gli affari Rrahmani e Petagna per la prossima stagione, il Napoli inizia già a sondare il terreno per qualche nuovo acquisto importante. Piace molto Andrea Belotti. Il capitano del Torino ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e il Napoli potrebbe tentare l’affondo, magari inserendo nella trattativa proprio Andrea Petagna, attaccante tanto caro ad Urbano Cairo.

Lo stesso presidente del Torino, intercettato dai microfoni di Tuttosport, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il possibile addio di capitan Belotti.

“Sono voci totalmente infondate. Non c’è nessuna trattativa in corso. Non è in vendita“.

Belotti, i numeri stagionali

La stagione di Andrea Belotti non sta certamente vivendo gli standard a cui il “Gallo” ha abituato la Serie A. Da inizio stagione ha disputato 30 partite tra Serie A, Coppa Italia e preliminari di Europa League, mettendo a segno 15 reti, 6 delle quali nei preliminari europei. In campionato ha siglato solo 9 reti, sfavorito anche dal momento particolarmente negativo del Torino.