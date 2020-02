Calciomercato Lecce, risoluzione consensuale con Imbula (UFFICIALE)

Giannelli Imbula lascia il Lecce dopo soltanto quattro apparizioni con la maglia giallorossa: arriva la risoluzione consensuale del contratto.

Calcio mercato Lecce, addio a Imbula

Breve e per niente intensa. L’avventura di Imbula, centrocampista classe ’92, in terra salentina è già finita. Fino a questo momento è stato una sorta di oggetto misterioso per cui si è scelto di comune accordo di salutarsi, come annunciato dal club con una nota ufficiale: “L’U.S. Lecce comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Giannelli Imbula“. Arrivato durante la sessione estiva dallo Stoke City, il congolese era arrivato in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni, da pagarsi in caso di salvezza e con almeno 25 presenze all’attivo. Si tratta soltanto dell’ultimo trasferimento di Imbula, dal 2015 una specie di trottola in giro per l’Europa: era stato anche ad un passo da una big italiana.