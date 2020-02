Calciomercato Lazio: Savic, Luis Alberto e Correa valgono 250 milioni

Ultime Lazio: Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Correa, un tris da 250 milioni. È l’oro della Lazio, declinato attraverso questi tre calciatori.

In caso di cessione, Lotito potrebbe incassare una cifra folle. Perché se è vero che sono tanti i protagonisti della incredibile cavalcata di Inzaghi e soci (da Immobile a Leiva, da Acerbi a Caicedo), è altrettanto vero che sono questi i tre calciatori ad avere maggiormente mercato.

I tre centrocampista di Lotito fanno gola a mezza Europa e questo, insieme alla intransigenza del presidente quando si tratta di vendere pezzi pregiati, ha portato i loro prezzi alle stelle. Valutazioni rafforzate, in due casi su tre, da scadenze dei relativi contratti lontanissime come quelle di Milinkovic-Savic e Correa nel 2024. “Solo” 2022 per Luis Alberto.

Ultime Lazio: quanto costano i campioni?

Milinkovic ne vale 100 come nel 2018. Un prezzo che, tra l'altro, per Lotito era pure «scontato», perché la sua valutazione era di 150 milioni. Da sempre il centrocampista piace in Premier. Il più costo è mister 100 milioni. Il sergente alla Lazio è costato 15 milioni nel 2015 (6 versati subito, altri 9 l'anno successivo per eliminare la clausola che avrebbe garantito al suo ex club, il Genk, il 50 per cento di una futura rivendita).