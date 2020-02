Calciomercato Juventus, Sarri in bilico: il PSG pensa al dopo Tuchel

Calciomercato Juventus: Sarri nel mirino del PSG

Calcio Mercato Juventus Sarri | Una stagione piuttosto altalenante per la Juventus, e soprattutto per Sarri, alla sua prima esperienza alla guida della squadra bianconera. Il tecnico toscano sta portando avanti il suo gioco e le sue idee, suscitando i dubbi di parecchi. C’è chi lo vorrebbe e chi invece no, fatto sta che la sua posizione sembrerebbe già essere in bilico per la prossima estate.

La Juventus pensa ad un eventuale sostituto, e c’è invece chi pensa allo stesso Sarri. E’ il caso del PSG, che avrebbe identificato nell’ex Napoli il perfetto erede di Tuchel. L’obiettivo del club parigino è soltanto uno: raggiungere la finale di Champions, e qualora non dovesse essere centrato, ecco che in estate si partirebbe all’assalto di un altro tecnico. Questa la notizia riportata da cm.com.

News Juventus: Sarri può partire, libero assalto a Guardiola?

Sarri non ha di certo avuto la strada spianata in bianconero, specie per via delle altissime aspettative. Il “bel gioco” si è fatto vedere soltanto a sprazzi, e i dubbi sul tecnico rimangono. A fine stagione potrebbe esserci la possibilità di vedere alcuni cambiamenti, con Guardiola che resta un sogno per la Vecchia Signora.