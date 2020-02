Calciomercato Juventus, Pogba può arrivare

Notizie Juventus, Pogba potrebbe arrivare a Torino in estate. Come riportato da Tuttosport, il francese spinge per l’addio. La prima volta Pogba arrivò in Serie A da ragazzino a parametro zero, questa volta potrebbe essere un altro colpo della Juve a zero a sbloccare l’affare.

Il Manchester United starebbe prendendo informazioni su Aaron Ramsey, il centrocampista gallese della Juventus, rappresenta una golosissima opportunità. L’ex Arsenal potrebbe diventare una potenziale contropartita tecnica dell’affare.

In fondo, converrebbe a tutti. Lo United metterebbe le mani su un giocatore che in Inghilterra gode ancora di enorme stima, ma che in Italia non si è adatto. La Juventus potrebbe abbassare in modo sostanziale la parte in contanti della valutazione di Pogba.

Con l’addio del gallese Paratici segnerebbe anche una consistente plusvalenza, visto che il calciatore è stato ingaggiato a parametro zero.

Ultime Juventus: le cifre in ballo

Se lo United dovesse vendere Pogba solo per contanti, date le attuali circostanze, il suo prezzo sarebbe più basso. Con il giocatore scontento e malvisto in Inghilterra e ad anno dalla scadenza (con clausola per il rinnovo di un altro anno), il Manchester non potrebbe chiedere più di 70/80 milioni. Anzi, i tabloid inglesi hanno perfino fissato in 60 milioni il prezzo di Pogba.

Ramsey vale invece 40 miloni di euro euro. Quindi se lo United pagasse 40 milioni per Ramsey, la Juventus potrebbe pagare anche 80 milioni Pogba, di cui 40 attraverso contropartita e altrettanti in contanti.