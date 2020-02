Calciomercato Juventus, Zidane blocca Ramos a Madrid

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, prova a trattenere in Spagna il difensore spagnolo, secondo qualcuno attratto dalle leggi italiane in materia di sgravi fiscali, e quindi da maggiori guadagni che potrebbero garantirgli Juventus e Inter.

Calcio mercato, Zidane trattiene Ramos

Il Real Madrid è attualmente primo in Liga ma la squadra è al centro delle critiche per un gioco che stenta ad arrivare e qualche problema di troppo nella fase difensiva. A proposito di difesa, tiene banco la questione legata al rinnovo del capitano Sergio Ramos. Ecco le parole del tecnico francese, proferite in conferenza stampa all vigilia della sfida contro il Levante, a proposito del rinnovo di Sergio Ramos, il cui contratto con il Real scadrà nel 2021: “Voglio sempre Sergio con me. Lo vedo bene“.

Juventus e Inter su Sergio Ramos

Possiamo dire infatti che ormai l’Italia è la nuova Spagna, nel senso che molti calciatori sono attratti dal regime fiscale di favore venutosi a creare a seguito del Decrecto Crescita. Grazie a tali agevolazioni infatti, società come Inter e Juventus possono arrivare ad offrire stipendi competitivi con le grandi d’Europa, visto che sono molto meno gravate, rispetto al passato, dalle tasse.

Per ora si parla di manifestazioni d’interesse da parte delle due squadre e non di vere e proprie offerte: anche perché il suo cartellino potrebbe costare anche oltre 20 milioni, nonostante i 35 anni. Servirà quindi prima attendere gli sviluppi della situazione e quale sarà la scelta definitiva del centrale, che ricordiamo milita nel Real Madrid da oltre 15 anni.