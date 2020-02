Calciomercato Juventus, Haaland è un obiettivo | Il presente è al Borussia Dortmund, il futuro non si sa. Erling Braut Haaland sta lasciando il mondo del calcio a bocca aperta dopo le prestazioni sontuose in campionato e in Champions League. Prima con il Salisburgo, nel girone con Napoli, Liverpool e Genk, poi con il Borussia Dortmund. A gennaio si è trasferito in Bundesliga e ha subito messo in chiaro il suo percorso: gol a raffica in campionato e doppietta al PSG agli ottavi di finale di Champions.

Calciomercato Juventus, Haaland nel 2022

La Juventus lo ha seguito dopo l’exploit in terra austriaca, poi non se n’è fatto più nulla. Ma è un affare che potrebbe concretizzarsi tra qualche anno. Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, c’è una clausola rescissoria che andrà in vigore a partire dal 2022 con cui il Borussia dovrà cedere Haaland di fronte ad un’offerta da 75 milioni di euro. L’attaccante norvegese avrebbe già potuto fare il salto di qualità definitivo a gennaio, passando dal Salisburgo ad una big europea ma, consigliato dal padre e da Mino Raiola, ha preferito vestire prima la maglia del Borussia Dortmund. Squadra di alto livello ma senza le pressioni di una big costretta a vincere.

Haaland: crescita e poi esplosione

Due anni fa era stato già seguito da Inter, Roma e Juventus che hanno poi deciso di abbandonare la pista per i costi troppo esosi per un giovane 17enne del Molde. Dopo due anni si sono accorti di lui e questa volta Paratici era disposto a spendere una determinata cifra per assicurarsi il goleador norvegese prima di fiondarsi su Kulusevski. Al momento deve crescere nel Borussia Dortmund, per la Juventus ci sarà tempo di concludere l’affare.