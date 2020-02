Calciomercato Inter, Perisic verso il ritorno: niente riscatto del Bayern

Calciomercato Inter: Perisic, il Bayern prende una decisione

Calcio Mercato Inter Perisic | L’Inter pensa al mercato, e lo fa cercando di programmare determinati colpi in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro ha intenzione di investire, ma per farlo dovrà certamente cedere qualche esubero. Nella rosa di Conte ci sono alcuni elementi di troppo, compreso Perisic, che però al momento è in prestito al Bayern Monaco.

L’attaccante croato ha avuto un buon impatto in Bundesliga, ma un recente infortunio rischia di condizionare non solo la sua stagione, ma anche il mercato nerazzurro. I bavaresi ad oggi non pensano al riscatto, e di fatto potrebbero beffare non di poco l’Inter. Perisic avrebbe sicuramente portato ad un bel gruzzoletto, per il momento però, non se ne parla della cessione a titolo definitivo. Questa la notizia riportato da Sport 1.

Notizie Inter: occhi aperti ad un altro riscatto

Perisic potrebbe davvero tornare in nerazzurro, anche perchè il Bayern Monaco non sembra essere per nulla intenzionato al riscatto, visto l’infortunio anche piuttosto prolungato del croato. L’Inter intanto tengono gli occhi aperti anche su Icardi, altro elemento in prestito, e che a fine stagione potrebbe essere riscattato. Il PSG è contento di lui, e per di più pare ci sia la solita pretendente italiana: la Juventus.