Calciomercato, Inter-Juventus: duello per Gabriel Jesus

Calciomercato, Inter e Juventus su Gabriel Jesus | La lotta tra Inter e Juventus non si ferma in campo: il calciomercato è il campo preferito per darsi colpi e vincere sull’avversario. Si sono date battaglia in estate e in inverno e continueranno a sfidarsi a colpi di mercato. Anche la prossima stagione potrebbe vivere un’interessante asta legata al futuro di Gabriel Jesus.

Inter-Juventus: sfida per Gabriel Jesus

La situazione societaria del Manchester City è tutt’altro che facile. Il club è stato penalizzato dalla UEFA per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario e, se dovesse essere confermata la sentenza, non potrà disputare competizioni europee nelle prossime due stagioni. Ecco che i campioni del Manchester City potrebbero salutare in estate.

Tra questi c’è sicuramente Gabriel Jesus. L’attaccante classe ’97 è nel mirino di Inter e Juventus. Il brasiliano è in scadenza di contratto nel 2022 e l’estate potrebbe rivelarsi molto calda. I due club italiani, stando a quanto riporta calciomercato.it, sono interessati al centravanti e potrebbero contattare il Manchester City. Serviranno circa 70 milioni di euro per strapparlo ai Cityzens, più o meno lo stesso valore con cui l’Inter pensa di cedere Mauro Icardi.

Inter, tutto su Jesus se parte Lautaro

L’Inter potrebbe puntare tutto su Gabriel Jesus se dovesse partire Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è entrato nel mirino del Barcellona, anche consigliato da Lionel Messi. La cessione del Toro e quella di Mauro Icardi porterebbero un potere economico enorme nelle casse nerazzurre.