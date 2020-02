Calciomercato Inter, Alonso in estate: il Chelsea fissa il prezzo

Calciomercato Inter: Alonso obiettivo concreto per Conte

Calcio Mercato Inter Alonso | Un mercato ancora molto attivo quello di Serie A, dove le big nelle ultime settimane stanno cercando di programmare eventuali colpi in vista dell’estate. L’Inter soprattutto si sta dimostrando molto sul pezzo, e pare abbia messo nel mirino già diversi profili graditi ad Antonio Conte. Uno si tratta di un terzino, ovvero Marcos Alonso, giocatore che già in passato era stato accostato ai nerazzurri. A gennaio si era parlato parecchio, ma alla fine lo spagnolo è rimasto al Chelsea, dove in questa stagione non è riuscito ad accumulare tanto minutaggio.

I Blues sarebbero disposti a lasciar partire il proprio giocatore, ma chiaramente senza nessun tipo di sconto. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, sembra che i londinesi abbiano infatti fissato un prezzo piuttosto alto: ben 30 milioni di euro. Cifra che potrebbe spaventare l’Inter, che però resta continuamente a monitorare la situazione.

Inter-Alonso: affare fattibile, ma occhio alla concorrenza

Alonso è un giocatore molto stimato da Conte, che ha avuto modo di allenarlo ai tempi di Londra, quanto era un suo titolare inamovibile. In estate le strade potrebbero incrociarsi di nuovo, ma chiaramente l’affare non è affatto semplice. Sull’ex Fiorentina ci sono altre due big.