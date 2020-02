Calciomercato Cagliari, Joao Pedro può partire in estate

Mercato Cagliari Joao Pedro | Lo scorso novembre, per Joao Pedro è arrivato il rinnovo con il Cagliari. Il calciatore ha firmato fino al 2023 con il club sardo, ma in estate potrebbe anche andare via. Stagione fantastica quella del brasiliano fino a questo momento della stagione in Serie A: 14 gol messi a segno. Il numero 10 del Cagliari potrebbe salutare la prossima sessione di mercato con l’arrivo di offerte importanti. Del possibile trasferimento del classe 1992 ne parla il suo agente.

Calciomercato Cagliari, le prole dell’agente di Joao Pedro

Marco Piccioli, agente di Joao Pedro, parla a tuttomercatoweb del futuro del calciatore:

“Infortunio Pavoletti? Si è sempre preso le responsabilità. Ha voluto ripagare la fiducia della società con tanti gol dopo il rinnovo. Girone d’andata fantastico, poi ora mancano alcune prestazioni. Non si vince da 10 partite, ma spesso i risultati non rispecchiavano la prestazione. E’ normale che se mancano Nainggolan e Rog, i valori si abbassano. Dietro l’assenza di Ceppitelli, poi, è stata determinante.

Il rinnovo è arrivato fino al 2023. Abbiamo deciso di sposare il progetto del Cagliari. Siamo contenti. Ovvio però che se dovesse arrivare un’offerta importante per tutti in futuro, con un accordo col Presidente potrebbe decidere di andare via. L’importante è che tutte le parti siano contenti. A gennaio non abbiamo considerato nessun tipo di offerta, vedremo a giugno cosa accadrà”.