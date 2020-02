Matteo Politano e Lorenzo Andrenacci sono intervenuti ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Brescia-Napoli.

Brescia-Napoli, le parole di Politano

Neoacquisto degli azzurri, l’esterno fino a questo momento non ha ancora segnato un gol. Se lo aspettano i tifosi del Napoli, lui indica la strada per la vittoria: “Pensiamo al Brescia, non al Barcellona, sappiamo che c’è una partita difficile stasera, restiamo concentrati su questo. Rilancio in questa partita? C’è voglia di giocare, di dare il massimo, partita difficile, serve gestire bene il pallone“.

Andrenacci a Sky Sport

Questa sera non giocherà visto il ritorno di Joronen, ma è Andrenacci il prescelto per presentare la gara dal lato delle Rondini: “Sicuramente ci teniamo a fare punti davanti al nostro pubblico, stiamo raccogliendo meno rispetto a quello che meritiamo, speriamo di riuscire a portare a casa qualcosa, abbiamo avuto una settimana corta ma speriamo bene“.