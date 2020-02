Lopez dopo Brescia-Napoli: “Balotelli? Serve migliorare. Deve capire una cosa..”

Tweet on Twitter

Lopez dopo Brescia-Napoli

Lopez, tecnico del Brescia, ha parlato ai microfoni Sky dopo la sconfitta contro il Napoli. Ecco le sue parole:

“Oggi la squadra ha fatto bene contro un avversario importante. Meglio nel primo tempo, bisogna continuare sulla scia di queste prestazioni. Il rigore cambia la partita, loro sono stati bravi a rimontarla subito. Credo che dopo il secondo gol ci sia stato una botta forte. Negli ultimi 15-20 minuti siamo stati nella loro metà. Balotelli? Oggi a momenti è stato supportato bene, altre volte no. Sullo spazio concesso? Negli ultimi metri bisognava esserci più pressione, anche in mezzo metro puoi subire gol, specie contro questo tipo di squadre. Come pensa di salvarsi? Le ultime due erano difficili, dobbiamo andare a fare punti ovunque. Sappiamo che ci sono squadre forti, dovremmo fare questo tipo di prestazioni contro tutti. Quanto vede leader Balotelli? E’ un giocatore importante, noi dobbiamo migliorare affinchè lui possa venire fuori. Deve capire che lui è il nostro punto di riferimento”.