Brescia-Napoli: gli highlights del match – VIDEO

Brescia-Napoli, gli highlights del match

Brescia Napoli | Una partita spettacolare al Rigamonti, dove i colpi di scena non sono mancati di certo. Il match inizia subito in maniera molto intensa, e vede i padroni di casa andare in vantaggio poco prima della mezz’ora. Colpo di testa di Chancellor e 1-0. Il pareggio arriverà parecchio più tardi, più precisamente nel secondo tempo, quando Insigne trasforma un rigore e fa 1-1. Poco dopo arriva poi addirittura la rimonta, stavolta con un gol splendido di Fabian Ruiz. Lo spagnolo tira a giro di sinistro, e batte Joronen per il 2-1… CLICCA QUI PER LEGGERE LA SINTESI COMPLETA!