Gattuso dopo Brescia-Napoli: “Europa League? Firmerei. Con il Barcellona ci giochiamo le nostre carte”

Gattuso dopo Brescia-Napoli

Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni Sky dopo la vittoria contro il Brescia. Queste le sue parole:

“Cosa ha detto tra primo e secondo tempo? Meglio la prossima domanda, che è meglio (ride ndr). Sulla determinazione? Qua a Brescia non si viene a fare una passeggiata, bisogna farsi trovare pronti. Ho visto giocatori alzare le mani e chiedere spiegazioni, mi arrabbio. Non ci sono partite facili, in questo periodo si è rischiato tanto. Tante volte meglio che si parli di calcio, ci vuole attenzione per preparare le partite. C’è uno spirito diverso, non dobbiamo farci sorprendere. Nel secondo tempo grande reazione. Firmerebbe per l’Europa League? In questo momento arrivare in Europa League sarebbe importante. Con il Barcellona ci giochiamo le nostre carte. Noi dobbiamo pensare partita per partita e puntare ai 40 punti, qua si è rischiato parecchio e ho avuta paura. Ora continuiamo e ce la giochiamo con tutti. Ho giocatori forti, questo è un dato di fatto. Cos’è che è mancato? Gli ultimi 20 metri, ci sono stati pochi inserimenti. Eravamo piatti nel primo tempo”