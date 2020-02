Brescia-Napoli, formazioni ufficiali

Stanno per essere annunciate le formazioni ufficiali di Brescia–Napoli: diamo un’occhiata alle scelte di Diego Lopez e Rino Gattuso.

Le formazioni ufficiali di Brescia-Napoli

Un pensiero, è inevitabile, va dedicato alla sfida di Champions League contro il Barcellona: Gattuso preferisce qualificarsi per l’Europa League l’anno prossimo, ma intanto non può fare a meno di pensare ai blaugrana. Per questo è possibile che alcuni tra i più in forma, come Callejon, si prendano un giorno di riposo. Anche stavolta Meret perde il ballotaggio con Ospina: il mercato è in agguato. Sul versante bresciano, Lopez alla fine punta su Tonali mezzala, schierando poi 2 trequartisti alle spalle dell’unica punta Balotelli.

Così in campo:

BRESCIA (4-3-2-1) probabile formazione: Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason, Zmrhal; Balotelli.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne.