Ultime Roma, Perotti parla al termine della vittoria in Europa League

Ultime As Roma calcio Perotti | Diego Perotti commenta ai microfoni di Roma TV e Sky Sport la la vittoria dei giallorossi contro il Gent. Roma-Genoa 1-0, la squadra di Fonseca torna alla vitoria e a sorridere dopo un periodo poco felice. Decide il gol nel primo tempo di Carles Perez alla sua prima partita da titolare. Importante la rete inviolata per la Roma che la ritrova dopo molto tempo.

Roma-Gent, le parole di Perotti

“Volevamo la vittoria con una differenza più ampia, non ci siamo riusciti, però era molto importante non prendere gol e vincere. Ce la giocheremo lì ma sarà dura. Ora pensiamo già al Lecce. Dobbiamo migliorare e lavorare, abbiamo sopportato bene gli attacchi del Gent, la difesa è stata corretta. Ora dobbiamo riposare che domenica c’è un’altra partita importante per la Serie A. Poi penseremo al ritorno.

Col Lecce una gara tosta, dobbiamo vincere sempre per la Champions. Dobbiamo finalizzare meglio anche se oggi c’è stata anche un po’ di sfortuna sotto porta. Quella di oggi è una vittoria fondamentale. In questo periodo abbiamo perso sei delle ultime otto partite. Lavoriamo tutti i giorni per migliorare sotto ogni aspetto, dobbiamo fare sempre di più in tutte le fasi. Oggi abbiamo sofferto, ma l’unica soluzione che conosco è il lavoro e dobbiamo farlo”.